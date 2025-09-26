Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне

Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, нашла два способа избежать столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Так, предлагается либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его при помощи кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение эксперты должны принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.