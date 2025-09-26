Ричмонд
Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне

Международная группа ученых нашли два способа избежать столкновения астероида 2024 YR4 с Луной.

Источник: Аргументы и факты

Ученые рассматривают возможность применения ядерного оружия для уничтожения астероида, который может врезаться в Луну через семь лет, говорится в статье, опубликованной на платформе arxiv.

Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, нашла два способа избежать столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Так, предлагается либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его при помощи кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение эксперты должны принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.

Ранее сообщалось, что астероид может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года. Диаметр астероида составляет около 60 м.

Ученые предполагают, что для Земли астероид не опасен, в худшем случае он может повредить какие-то из ее космических спутников.

Отмечалось, что столкновение астероида с Луной может спровоцировать метеоритный дождь на Земле.

Сообщалось также, что рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит.