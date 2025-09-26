Альметьевцы начнут получать тепло в домах с 30 сентября

Управляющие компании откроют внутридомовые задвижки, и тепло постепенно начнет поступать в квартиры. Специалисты предупреждают: процесс занимает время, батареи прогреются не сразу. Подключение домов будет идти поэтапно в течение двух недель, чтобы система стабилизировалась и возможные неполадки были устранены.