Альметьевцы начнут получать тепло в домах с 30 сентября

Управляющие компании откроют внутридомовые задвижки, и тепло постепенно начнет поступать в квартиры. Специалисты предупреждают: процесс занимает время, батареи прогреются не сразу. Подключение домов будет идти поэтапно в течение двух недель, чтобы система стабилизировалась и возможные неполадки были устранены.
Сотрудники УК будут обходить подвалы, спускать воздух из труб, регулировать режимы подачи тепла и устранять перепады. В первые недели возможны перебои, в этом случае необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
В пресс-службе Альметьевского района уточнили, что аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций работают круглосуточно, а отчеты о ходе отопительного сезона поступают в администрацию города.
Жителям частных домов рекомендуется проверить исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов, пригласить специалиста для диагностики котлов и по возможности установить датчик угарного газа.