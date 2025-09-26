Жительницы Приморья получают за рождение первенца почти 41 тысячу рублей

Жительницы Приморья получают за рождение первенца 40 938 рублей. Выплата предоставляется при постоянном проживании матери ребенка в крае на дату его рождения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Единовременная выплата предоставляется женщине, имеющей гражданство России и постоянную регистрацию по месту жительства в Приморье на дату рождения ребёнка. Если ее нет, то факт проживания в регионе подтверждается через суд.
Размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей в Приморье на год рождения ребёнка. В 2025 году это почти 41 тысяча рублей. С заявлением о назначении единовременной выплаты можно обратиться в МФЦ или через «Госуслуги» (16+) не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Напомним, в Приморье разработан законопроект для совершенствования действующего краевого законодательства и объединения в одном законодательном акте дополнительных мер социальной поддержки Героям Российской Федерации, Героям Приморья и членам их семей.