Жительницы Приморья получают за рождение первенца почти 41 тысячу рублей

Размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей в Приморье на год рождения ребёнка. В 2025 году это почти 41 тысяча рублей. С заявлением о назначении единовременной выплаты можно обратиться в МФЦ или через «Госуслуги» (16+) не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.