Чечня стала лидером среди регионов по рождаемости в 2024 году

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждой возрастной группе по однолетним возрастам (15−49) уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Он характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде.
СКР в России в 2024 году составил 1,4 ребенка на одну женщину. Показатель демонстрирует устойчивую динамику спада после пикового значения 1,78 в 2015 году. За последние девять лет значение СКР снизилось более чем на 20%, достигнув минимальных отметок в 2023 году (1,41) и 2024 году (1,4).
Регионами с наибольшим суммарным коэффициентом рождаемости в 2024 году стали Чечня (2,67), Тува (2,29) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,99). В Москве показатель достиг 1,46, в Санкт-Петербурге — 1,25. Наименьшие значения зафиксированы в Мордовии и Севастополе (по 0,99), а самый низкий уровень отмечен в Ленинградской области (0,88).
Наибольшие значения СКР за 2023 год также зафиксировали в Чеченской Республике (2,66), Туве (2,44) и Республике Алтай (2,03).
Президент России Владимир Путин в июле 2025 года заявил, что суммарный коэффициент рождаемости в России должен достичь уровня не ниже 2,1 на одну женщину к 2030 году.