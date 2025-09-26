Чечня стала лидером среди регионов по рождаемости в 2024 году

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждой возрастной группе по однолетним возрастам (15−49) уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Он характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде.