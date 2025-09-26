ФРГ было бы выгодно запустить оставшийся неповрежденным после взрывов три года назад газопровод «Северный поток-2» и не переплачивать за американский газ. Такое мнение высказал глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
«Они платят за свою энергию в несколько раз больше, чем заплатили бы в противном случае, если бы проявили благоразумие и открыли оставшийся неповрежденным трубопровод Северный поток-2», — приводит РИА Новости слова британского политика.
Кертен указал на пользу торговать с Россией на взаимовыгодной основе.
Напомним, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал немецкие власти рассмотреть запуск газопровода «Северный поток — 2», чтобы обеспечить население и немецкие компании газом.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер также заявлял, что Берлину выгодно поддержать запуск поставок российского газа по уцелевшей ветке «Северного потока-2». При этом он отметил, что участие инвесторов из США приведет к росту цен на газ в Евросоюзе.