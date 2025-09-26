Воронежцам напомнили о важности диспансеризации и профосмотров

В современном мире, где темп жизни стремительно ускоряется, забота о здоровье часто уходит на второй план. Люди забывают о важности регулярных медосмотров и диспансеризации, что может привести к серьезным последствиям. Специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики объяснили, почему посещение врачей является критически важным для каждого.
Что такое диспансеризация и профосмотры?
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя медосмотр и дополнительные методы обследований. С их помощью оценивается состояние здоровья пациента.
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.
Зачем нужна диспансеризация?
1. Для профилактики и раннего выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, а также факторов риска их развития. К таковым относятся повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, повышенный уровень глюкозы, курение, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение, хронические инфекционные заболевания.
2. Оценивается репродуктивное здоровье и репродуктивные установки, а также риск потребления наркотиков и психотропных веществ без назначения врача.
3. При диспансеризации определяется группа здоровья. Каждому человеку индивидуально разрабатывают необходимые профилактические, лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия.
4. Проводится профилактическое консультирование граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.
5. При выявлении проблем со здоровьем, при высоком и очень высоком сердечно-сосудистом риске определяется группа диспансерного наблюдения.
С какой регулярностью нужно посещать врачей?
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
— в качестве самостоятельного мероприятия;
— в рамках диспансеризации;
— в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
Диспансеризация проводится:
— один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
— ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Процедуры проводятся для граждан бесплатно в поликлиниках, по времени занимают не более одного дня на первом этапе. Для удобства и скорого прохождения исследований в медучреждениях организована работа вечером и по субботам. При этом работодатель обязан освободить сотрудника для прохождения диспансеризации с сохранением заработка.
— Результатом проводимых при диспансеризации и профилактических медосмотрах мероприятий является не только выявление опасных для жизни заболеваний, но и формирование здоровых привычек, лежащих в основе профилактики, активного долголетия, — отмечают медики. — Заботиться о сохранении своего здоровья, проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой заболеваний — это не только право, но и обязанность каждого гражданина.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».