Воронежцам напомнили о важности диспансеризации и профосмотров

— Результатом проводимых при диспансеризации и профилактических медосмотрах мероприятий является не только выявление опасных для жизни заболеваний, но и формирование здоровых привычек, лежащих в основе профилактики, активного долголетия, — отмечают медики. — Заботиться о сохранении своего здоровья, проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой заболеваний — это не только право, но и обязанность каждого гражданина.