Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане поменяли главу МИД

Главой МИД Казахстана назначен экс-посол в РФ Кошербаев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева министром иностранных дел республики, освободив от этой должности Мурата Нуртлеу. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Ермек Кошербаев ранее работал в посольстве Казахстана в Швейцарии и в аппарате президента, в том числе занимал должности консультанта, руководителя протокольной службы и помощника премьер-министра. В январе 2020 года он стал послом в России, в 2023 году — главой Восточно-Казахстанской области, а с февраля 2025 года — заместителем премьер-министра.

Мурата Нуртлеу назначили помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освободив от ранее занимаемой должности.

В начале сентября этого года издание Orda сообщило о якобы задержании Нуртлеу сразу после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Министерство иностранных дел Казахстана опровергло это сообщение, назвав подобные публикации нарушением законодательства страны.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше