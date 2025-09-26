В Казахстане поменяли главу МИД

Ермек Кошербаев ранее работал в посольстве Казахстана в Швейцарии и в аппарате президента, в том числе занимал должности консультанта, руководителя протокольной службы и помощника премьер-министра. В январе 2020 года он стал послом в России, в 2023 году — главой Восточно-Казахстанской области, а с февраля 2025 года — заместителем премьер-министра.