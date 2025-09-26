В Казахстане поменяли главу МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева министром иностранных дел республики, освободив от этой должности Мурата Нуртлеу. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.
Ермек Кошербаев ранее работал в посольстве Казахстана в Швейцарии и в аппарате президента, в том числе занимал должности консультанта, руководителя протокольной службы и помощника премьер-министра. В январе 2020 года он стал послом в России, в 2023 году — главой Восточно-Казахстанской области, а с февраля 2025 года — заместителем премьер-министра.
Мурата Нуртлеу назначили помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освободив от ранее занимаемой должности.
В начале сентября этого года издание Orda сообщило о якобы задержании Нуртлеу сразу после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Министерство иностранных дел Казахстана опровергло это сообщение, назвав подобные публикации нарушением законодательства страны.