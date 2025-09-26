Минобразования определило даты проведения ЦТ в Беларуси в 2026 году. Это следует из постановления Министерства образования № 166 от 17 сентября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении указано, что централизованное тестирование по белорусскому и русскому языкам пройдет 29 мая. Выпускники 26 мая и 5 июня будут сдавать ЦТ по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведению. По математике, иностранному языку (немецкий, французский, китайский, английский, испанский), биологии и географии ЦТ состоится 26 мая и 2 июня.
Время начала централизованного тестирования, в том числе и в резервные дни, будет в 11.00. В Минобразовании отметили, что резервными днями для сдачи ЦТ определили 18 июня (для всех предметов), 22 июня — для сдачи по белорусскому и русскому языкам, а 20 июня — по всем предметам. Что касается сроков регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни, то указан период с 8 по 11 июня.
