Минобразования определило даты проведения ЦТ в Беларуси в 2026 году

Время начала централизованного тестирования, в том числе и в резервные дни, будет в 11.00. В Минобразовании отметили, что резервными днями для сдачи ЦТ определили 18 июня (для всех предметов), 22 июня — для сдачи по белорусскому и русскому языкам, а 20 июня — по всем предметам. Что касается сроков регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни, то указан период с 8 по 11 июня.