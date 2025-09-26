«Продавцы, кассиры и разнорабочие»: в Омске востребованы неквалифицированные кадры

Аналитики рекрутинговой платформы «hh.ru» выяснили в каких специалистах наиболее нуждаются омские предприятия. Оказалось, что в сентябре 2025 года, региону больше всего нужны продавцы, кассиры и разнорабочие.
«По данным базы вакансий платформы по поиску работы, наиболее востребованными на рынке труда в Омской области в текущем месяце стали продавцы-консультанты, продавцы-кассиры — 800 вакансий и разнорабочие — 700 вакансий», — говорится в релизе компании.
Также в топ-15 специалистов, наиболее востребованных в Омской области, вошли повара, сварщики, курьеры, машинисты, электромонтажники, слесари, сантехники, операторы call-центра, специалисты контактного центра, монтажники. Очевидно, что рынок труда в Омской области продолжает нуждаться, в первую очередь, в специалистах рабочих профессий, делают вывод аналитики платформы.