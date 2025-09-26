«Не пугай меня»: Елена Малышева опешила от поведения беременной гостьи на съемках

В телепрограмме «Жить здорово!» на Первом канале произошел необычный случай. Ведущая Елена Малышева во время съемок телепередачи опешила от поведения беременной гостьи, которая участвовала в рубрике «Труба правды».
Гостья рассказала, что ее муж отказывается быть рядом во время родов. Она призналась, что из-за этого даже подумала о разводе. Малышева удивилась такому решению и спросила супруга, присутствовавшего в студии, готов ли он поддержать жену при родах. Мужчина ответил, что согласен.
Затем Малышева предложила женщине выйти из «Трубы правды» и встать рядом с мужем. Она заметила, что гостья часто моргает, и предположила, что у той могут начаться схватки.
«Ты так моргаешь, как будто у тебя схватки начались. Не пугай меня», — сказала Малышева.
Кардиолог Герман Гандельман, соведущий программы, в шутку заметил, что если роды начнутся прямо в студии, то супруг точно будет рядом.
