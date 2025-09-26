Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не пугай меня»: Елена Малышева опешила от поведения беременной гостьи на съемках

Малышева испугалась, что у беременной гостьи «Жить здорово!» начнутся схватки.

Источник: Комсомольская правда

В телепрограмме «Жить здорово!» на Первом канале произошел необычный случай. Ведущая Елена Малышева во время съемок телепередачи опешила от поведения беременной гостьи, которая участвовала в рубрике «Труба правды».

Гостья рассказала, что ее муж отказывается быть рядом во время родов. Она призналась, что из-за этого даже подумала о разводе. Малышева удивилась такому решению и спросила супруга, присутствовавшего в студии, готов ли он поддержать жену при родах. Мужчина ответил, что согласен.

Затем Малышева предложила женщине выйти из «Трубы правды» и встать рядом с мужем. Она заметила, что гостья часто моргает, и предположила, что у той могут начаться схватки.

«Ты так моргаешь, как будто у тебя схватки начались. Не пугай меня», — сказала Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман, соведущий программы, в шутку заметил, что если роды начнутся прямо в студии, то супруг точно будет рядом.

Ранее стало известно, что Елена Малышева закрыла свой магазин «Есть здорово». Он работал с 2019 года, но приносил убытки. В 2025 году телеведущая решила прекратить его работу.