Жительница Приморья, пропадавшая в Бангкоке, может попасть в тайскую тюрьму

Жительнице Приморья Эрике Владыко, ставшей печально известной после истории с её внезапным исчезновением и нахождением в Таиланде, сейчас грозит серьёзная ответственность за нелегальное пребывание на территории этой страны. По имеющимся данным, у россиянки 23 сентября закончилась виза.
Напомним, 24-летняя Эрика Владыко пропала в ночь на 13 сентября, оставив спящую четырёхлетнюю дочь в номере отеля в Бангкоке. Девочку обнаружили сотрудники гостиницы и временно поместили в детский дом, откуда её забрала бабушка, специально приехавшая в Таиланд. Владыко была объявлена в розыск, но не выходила ни с кем на связь, а 21 сентября её опознали в одном из хостелов столицы и сообщили об этом в российское консульство в Бангкоке. С женщиной пообщался дипломат из РФ, дипмиссия заявила, что всё под контролем и Владыко получает поддержку. Однако уже на следующий день женщина снова исчезла, так и не встретившись со своим ребёнком.
Судя по всему, сейчас Владыко уже начисляют штраф по 500 бат (около 1300 рублей) за каждый день просрочки визы. Если она не оплатит долг и не покинет страну добровольно, ей могут вынести наказание в виде содержания в IDC — центре временного содержания для иммигрантов, нарушивших визовый режим. Также, по информации Королевской полиции Таиланда, если срок незаконного пребывания превышает 30 дней, возможна депортация, а при более длительных нарушениях — запрет на въезд в течение нескольких лет. Это было бы весьма невыгодно для Эрики Владыко, которая, по имеющейся информации, владеет недвижимостью в Таиланде на острове Самуи, которую использует для получения дохода от сдачи в аренду.
Помимо ответственности в Таиланде, у Эрики есть неприятности с законом и на территории России: прокуратура Приморского края после того, как женщина нашлась, начала проверку в отношении Владыко по факту оставления ребёнка без присмотра. По статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» женщина может быть привлечена к уголовной ответственности. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.
Для граждан России виза в Таиланд не требуется, если находится в стране не дольше 30 дней. Туристическая виза (однократная) выдается на срок до 60 дней с возможностью продления на 30 дней за отдельную плату. Специальная туристическая виза (STV) позволяет находиться в Таиланде до 90 дней с возможностью двукратного продления, суммарно до 180 дней. Нарушение визового режима жёстко наказывается, включая штрафы, арест и ограничение последующего въезда.