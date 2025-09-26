Жительница Приморья, пропадавшая в Бангкоке, может попасть в тайскую тюрьму

Напомним, 24-летняя Эрика Владыко пропала в ночь на 13 сентября, оставив спящую четырёхлетнюю дочь в номере отеля в Бангкоке. Девочку обнаружили сотрудники гостиницы и временно поместили в детский дом, откуда её забрала бабушка, специально приехавшая в Таиланд. Владыко была объявлена в розыск, но не выходила ни с кем на связь, а 21 сентября её опознали в одном из хостелов столицы и сообщили об этом в российское консульство в Бангкоке. С женщиной пообщался дипломат из РФ, дипмиссия заявила, что всё под контролем и Владыко получает поддержку. Однако уже на следующий день женщина снова исчезла, так и не встретившись со своим ребёнком.