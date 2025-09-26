Главные новости 26 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 сентября 2025.
Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе
Американский президент Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран новый план мира в секторе Газа из 21 пункта. Предложение США подразумевает вывод израильских войск, замену ЦАХАЛ силами стабилизации из миротворцев и формирование новой администрации анклава без ХАМАС.
Тони Блэр намерен возглавить администрацию Газы
Киев потребовал уточнить позицию США по конфликту с Россией
Заявление президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украиной всех потерянных территорий с поддержкой Европы и НАТО на Генассамблее ООН вызвали вопросы у Киева. Украинские власти адресовали Белому дому вопросы относительно смены позиции американского лидера и его готовности к обострению отношений с Москвой.
Трамп одобрил сделку по TikTok
Дональд Трамп подписал документ о соглашении по продаже социальной сети TikTok американским инвесторам. После заключения сделки стоимость компании составит примерно 14 млрд долларов. Соцсеть продолжит работать в США. Владельцы компании заверили, что TikTok будет соблюдать законодательство страны.
Южная Корея обстреляла коммерческий корабль КНДР
Южнокорейские пограничники произвели предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР. В Южной Корее утверждают, что корабль нарушил морскую границу страны в районе острова Нэннён, и уточнили, что вели обстрел в соответствии с установленными процедурами и правилами.