Главные новости 26 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 26 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 сентября 2025.

Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран новый план мира в секторе Газа из 21 пункта. Предложение США подразумевает вывод израильских войск, замену ЦАХАЛ силами стабилизации из миротворцев и формирование новой администрации анклава без ХАМАС.

Тони Блэр намерен возглавить администрацию Газы

Источник: AP 2024

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр планирует стать главой международного переходного органа управления сектором Газа после того, как будет достигнуто перемирие между ХАМАС и Израилем. Экс-глава правительства Великобритании сможет руководить администрацией анклава в течение пяти лет.

Киев потребовал уточнить позицию США по конфликту с Россией

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украиной всех потерянных территорий с поддержкой Европы и НАТО на Генассамблее ООН вызвали вопросы у Киева. Украинские власти адресовали Белому дому вопросы относительно смены позиции американского лидера и его готовности к обострению отношений с Москвой.

Трамп одобрил сделку по TikTok

Источник: РИА "Новости"

Дональд Трамп подписал документ о соглашении по продаже социальной сети TikTok американским инвесторам. После заключения сделки стоимость компании составит примерно 14 млрд долларов. Соцсеть продолжит работать в США. Владельцы компании заверили, что TikTok будет соблюдать законодательство страны.

Южная Корея обстреляла коммерческий корабль КНДР

Южнокорейские пограничники произвели предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР. В Южной Корее утверждают, что корабль нарушил морскую границу страны в районе острова Нэннён, и уточнили, что вели обстрел в соответствии с установленными процедурами и правилами.

