Новочеркасское предприятие отмечает профессиональный праздник успехами

Завод традиционно остается социально ответственным предприятием. Благодаря активной совместной работе с городскими властями и партнерами, решаются ключевые задачи территориального развития. Завод реализует масштабные инициативы по улучшению производственной среды и участвует в мероприятиях по благоустройству города. Активные работы проводятся одновременно в трех ключевых зонах: микрорайоне Молодежный, Парке электровозостроителей и на системе подсветки куполов Свято-Вознесенского собора. Совместные усилия позволяют сделать Новочеркасск привлекательнее и комфортнее для жителей.