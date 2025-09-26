Новочеркасское предприятие отмечает профессиональный праздник успехами

НЭВЗ продолжает оставаться лидером отрасли локомотивостроения, чему способствуют квалифицированная работа сотрудников, внедрение передовых технологий и постоянное повышение качества выпускаемой продукции. По итогам восьми месяцев 2025 года предприятие произвело 119 электровозов разной составности, что составляет 280 локомотивных секций.
Ежегодно завод инвестирует значительные средства в развитие предприятия. Основной целью является поддержание высокого уровня эффективности и конкурентоспособности. За первые восемь месяцев текущего года объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.
В центре внимания находится создание новой техники. Контактно-аккумуляторный маневровый электровоз постоянного тока ЭМКА2 № 003, оснащенный исключительно отечественной комплектующей продукцией, успешно прошел заводские испытания и направлен на следующий этап тестирования.
Завод традиционно остается социально ответственным предприятием. Благодаря активной совместной работе с городскими властями и партнерами, решаются ключевые задачи территориального развития. Завод реализует масштабные инициативы по улучшению производственной среды и участвует в мероприятиях по благоустройству города. Активные работы проводятся одновременно в трех ключевых зонах: микрорайоне Молодежный, Парке электровозостроителей и на системе подсветки куполов Свято-Вознесенского собора. Совместные усилия позволяют сделать Новочеркасск привлекательнее и комфортнее для жителей.
Сегодня, действуя сообща, сотрудники предприятия реализуют планы, способствующие укреплению экономики и социального благополучия завода, города Новочеркасска и всей Ростовской области!