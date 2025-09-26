Проще, чем кажется: как оплатить обучение в вузе материнским капиталом

Материнским капиталом можно оплатить образование детей в высших учебных заведениях. При этом сейчас действует упрощенный порядок подачи заявлений, которым уже воспользовались 559 семей столичного региона. Как это сделать — в совместном материале «ВМ» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) по городу Москве и Московской области.
В каких вузах действует упрощенный порядок.
Новый упрощенный порядок направления маткапитала на оплату обучения детей в вузах заработал с апреля 2025 года. Сейчас он действует в 11 московских вузах:
Государственный университет управления;Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма;Государственный университет просвещения;Московский финансово-юридический университет МФЮА;Московский гуманитарно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт;Российский университет транспорта;Российский государственный социальный университет;Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы;Московский государственный институт культуры;Московский технический университет связи и информатики МТУСИ;Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Как оплатить обучение в вузе маткапиталом.
Родителям, чьи дети поступают или обучаются в вышеперечисленных вузах, для оплаты обучения маткапиталом достаточно обратиться в образовательную организацию и заполнить заявление. Учебное заведение передаст его и сведения из договора об оказании образовательных услуг в региональное отделение Соцфонда.
В остальных столичных вузах процедура направления документов остается прежней. Владельцу сертификата нужно подать заявление:
на портале «Госуслуг»;в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области;в МФЦ.
Какую сумму за обучение можно оплатить маткапиталом.
Средствами маткапитала можно оплатить как один семестр, так и весь период обучения. Использовать его можно даже в том случае, если сумма на счету сертификата меньше стоимости по договору. Тогда в нем указывается, какая часть суммы будет оплачена маткапиталом. Заказать выписку об остатке средств капитала можно на «Госуслугах».
На данный момент обучение детей за счет средств маткапитала остается самым востребованным у жителей Москвы и Подмосковья. С начала 2025 года по этому направлению было оплачено свыше 85,2 тысячи заявлений.