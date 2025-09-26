Проще, чем кажется: как оплатить обучение в вузе материнским капиталом

Средствами маткапитала можно оплатить как один семестр, так и весь период обучения. Использовать его можно даже в том случае, если сумма на счету сертификата меньше стоимости по договору. Тогда в нем указывается, какая часть суммы будет оплачена маткапиталом. Заказать выписку об остатке средств капитала можно на «Госуслугах».