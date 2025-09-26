Ричмонд
В 15 муниципалитетах Челябинской области стартовал отопительный сезон

В 15 муниципалитетах Челябинской области стартовал отопительный сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Это данные регионального министерства ЖКХ на 26 сентября.

«В 15 муниципальных образованиях стартовал отопительный сезон, в том числе начата подача тепла в жилые дома Верхнего Уфалея, Карабаша, Катав-Ивановска, Коркино, Кусы, Кыштыма, Нязепетровска, Озерска, Пласта, Сатки, Снежинска, Трехгорного, Усть-Катава и Чесмы», — говорится в комментарии.

Введены в работу 345 котельных, отапливается более 1,5 тыс. объектов социальной сферы и свыше 11,2 млн квадратных метров жилья.

«Старт отопительного сезона определяется главами муниципалитетов с учетом среднесуточной температуры, которая должна быть ниже плюс 8 в течение пяти дней подряд. Приоритет в подключении традиционно отдается социальным объектам», — уточнили в министерстве.

Полное подключение теплоснабжения в регионе планируется завершить в начале октября.