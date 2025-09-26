В Ростовской области за сутки потушили 19 пожаров

Несмотря на прогнозируемое на сегодня, 26 сентября, похолодание с ночными заморозками и местами дождем, в регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. По данным донского МЧС, в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах действует чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В ряде других районов сохраняется высокая пожароопасность (4 класс).