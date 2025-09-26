Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки потушили 19 пожаров

25 сентября в Ростовской области семь раз горел сухостой.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 25 сентября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 12 техногенных пожаров, семь загораний сухой растительности и семь дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий происшествий было задействовано 252 спасателя и 63 единицы техники.

Несмотря на прогнозируемое на сегодня, 26 сентября, похолодание с ночными заморозками и местами дождем, в регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. По данным донского МЧС, в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах действует чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В ряде других районов сохраняется высокая пожароопасность (4 класс).

Подпишись на нас в Telegram!