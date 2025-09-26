Мария Багреева: доля свободных офисов в Москве сохраняется на низком уровне

Рынок офисной недвижимости Москвы переходит к фазе устойчивого равновесия — во втором квартале 2025 года доля свободных офисных площадей Москвы составила 5%, что практически не отличается от показателей первого квартала, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«С 2023 года в столице наблюдается сокращение свободных площадей на фоне высокой деловой активности. Однако по итогам второго квартала 2025 года мы видим, что доля свободных офисных площадей в Москве стабилизировалась на низком уровне — она составила 5%, сократившись всего на 1,1 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметила Багреева.
Заммэра также рассказала, что в сегменте класса A (такие офисы иногда называют элит-классом) вакантность уменьшилась на 1,4 п. п., а в сегменте B (бизнес-класс) — на 0,7 п. п.
«По прогнозам аналитиков, к концу года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,9%, что говорит о тенденции к стабилизации рынка. Ситуация объясняется завершением волны оптимизации площадей со стороны арендаторов», — добавила Багреева.
Стабилизируются и арендные ставки: по сравнению с первым кварталом этого года они выросли лишь на 2%, составив, в среднем 29,2 тыс. рублей за квадратный метр. Как отмечается, после рекордного 2024 года произошло закономерное замедление динамики, это стало благоприятным фактором снижения рисков ценового давления на арендаторов и удержания текущих уровней вакантности.
Общий объем договоров покупки и аренды офисов класса А и В по итогам полугодия составил 0,7 млн «квадратов» — на 15% меньше, чем годом ранее. Это снижение связано с так называемым «эффектом высокой базы» 2024 года. Около 57% объема сделок приходится на ИТ и телеком, профессиональные услуги, добыча и производство. В целом наблюдается более равномерное распределение по отраслям, что также свидетельствует о стабилизации рынка.
Ожидается, что к концу этого года будет введено до 600 тыс. квадратов офисной недвижимости.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подтвердил, что объемы перспективного строительства офисной недвижимости демонстрируют положительную динамику, свидетельствуя о сохранении благоприятного инвестиционного климата в Москве — только в первом полугодии комитет оформил 22 разрешения, позволяющих возвести объекты деловой инфраструктуры общей площадью почти 556 тыс. «квадратов».
«В настоящее время инвесторы делают ставку на проекты с гибкими планировками и продуманной средой, соответствующие современным “зеленым” стандартам и оснащенные интеллектуальными инженерными системами», — пояснил Слободчиков.