Мария Багреева: доля свободных офисов в Москве сохраняется на низком уровне

Общий объем договоров покупки и аренды офисов класса А и В по итогам полугодия составил 0,7 млн «квадратов» — на 15% меньше, чем годом ранее. Это снижение связано с так называемым «эффектом высокой базы» 2024 года. Около 57% объема сделок приходится на ИТ и телеком, профессиональные услуги, добыча и производство. В целом наблюдается более равномерное распределение по отраслям, что также свидетельствует о стабилизации рынка.