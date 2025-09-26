На мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске дополнительно усиливают несущие опоры

Только на 8-й опоре объем дополнительно установленного металла превысит 6 тонн. После завершения монтажа новые конструкции будут загрунтованы и окрашены для защиты от коррозии. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».