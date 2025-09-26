Ричмонд
На мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске дополнительно усиливают несущие опоры

О ходе реконструкции важнейшего транспортного объекта в Омске рассказал Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе работ по устранению дефектов и повышению надежности моста им. 60 лет ВЛКСМ. Градоначальник отметил, что подрядчик параллельно плановым мероприятиям устраняет дефекты, выявленные в ходе дополнительного обследования конструкций.

«Продолжается монтаж элементов усиления главных балок пролетного строения и домкратных балок на 8-й опоре. В работах используются детали из хромокремниевой стали с никелем — 15 ХСНД. Этот сплав отличается высокой прочностью и улучшенными антикоррозионными свойствами», — отметил градоначальник.

Только на 8-й опоре объем дополнительно установленного металла превысит 6 тонн. После завершения монтажа новые конструкции будут загрунтованы и окрашены для защиты от коррозии. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Все это позволит выполнить замену опорных частей, предусмотренную проектом, и в целом повысит эксплуатационные характеристики сооружения», — подчеркнул Сергей Шелест.

Фото: t.me/shelest_sn.

В ближайшее время строители приступят к следующему этапу работ: подъему моста, его переопиранию на временные конструкции и замене опорных частей. Эти мероприятия будут проводиться ночью с полной остановкой движения транспорта.

Ранее мы писали, что прокуратура взяла на контроль ход проверки ДТП с автобусом в Омске.