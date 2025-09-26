На мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске дополнительно усиливают несущие опоры

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе работ по устранению дефектов и повышению надежности моста им. 60 лет ВЛКСМ. Градоначальник отметил, что подрядчик параллельно плановым мероприятиям устраняет дефекты, выявленные в ходе дополнительного обследования конструкций.
«Продолжается монтаж элементов усиления главных балок пролетного строения и домкратных балок на 8-й опоре. В работах используются детали из хромокремниевой стали с никелем — 15 ХСНД. Этот сплав отличается высокой прочностью и улучшенными антикоррозионными свойствами», — отметил градоначальник.
Только на 8-й опоре объем дополнительно установленного металла превысит 6 тонн. После завершения монтажа новые конструкции будут загрунтованы и окрашены для защиты от коррозии. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Все это позволит выполнить замену опорных частей, предусмотренную проектом, и в целом повысит эксплуатационные характеристики сооружения», — подчеркнул Сергей Шелест.
Фото: t.me/shelest_sn.
В ближайшее время строители приступят к следующему этапу работ: подъему моста, его переопиранию на временные конструкции и замене опорных частей. Эти мероприятия будут проводиться ночью с полной остановкой движения транспорта.
