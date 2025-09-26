Ричмонд
Джеки Чан собирается снимать кино в Алматы

Легендарный актёр поделился фото и словами признательности, а казахстанцы осыпали его тёплыми комментариями.

Источник: соцсети

Знаменитый актёр и режиссёр Джеки Чан сообщил, что посетил Алматы в рамках подготовки к съёмкам, и выразил благодарность компании Salem Entertainment за приём, сообщает El.kz.

Пост в его официальном аккаунте вызвал настоящий ажиотаж среди казахстанцев. Под публикацией за несколько часов появилось сотни комментариев: пользователи писали слова любви и восхищения, просили звезду посетить и другие города страны.

«Джеки, қош келдің қазақ жеріне!», — написал один из комментаторов. «Легенда! Всей семьёй обожаем смотреть фильмы с вашим участием. Здоровья на долгие годы!» — добавила другая пользовательница. Многие отмечали, что хотели бы встретить кумира лично или хотя бы увидеть его на улицах Алматы.

Не обошлось и без курьёзов: одна поклонница рассказала, что буквально столкнулась с машиной актёра возле Дворца школьников и получила от него жест в виде сердечка. Актриса Айнур Ильясова поделилась, что Джеки Чан даже послал ей воздушный поцелуй.

Пока официальных заявлений о проекте, над которым будет работать Чан в Казахстане, нет. Однако уже известно, что его визит связан с разведкой киносъёмочных локаций.