Джеки Чан собирается снимать кино в Алматы

Знаменитый актёр и режиссёр Джеки Чан сообщил, что посетил Алматы в рамках подготовки к съёмкам, и выразил благодарность компании Salem Entertainment за приём, сообщает El.kz.
Пост в его официальном аккаунте вызвал настоящий ажиотаж среди казахстанцев. Под публикацией за несколько часов появилось сотни комментариев: пользователи писали слова любви и восхищения, просили звезду посетить и другие города страны.
«Джеки, қош келдің қазақ жеріне!», — написал один из комментаторов. «Легенда! Всей семьёй обожаем смотреть фильмы с вашим участием. Здоровья на долгие годы!» — добавила другая пользовательница. Многие отмечали, что хотели бы встретить кумира лично или хотя бы увидеть его на улицах Алматы.
Не обошлось и без курьёзов: одна поклонница рассказала, что буквально столкнулась с машиной актёра возле Дворца школьников и получила от него жест в виде сердечка. Актриса Айнур Ильясова поделилась, что Джеки Чан даже послал ей воздушный поцелуй.
Пока официальных заявлений о проекте, над которым будет работать Чан в Казахстане, нет. Однако уже известно, что его визит связан с разведкой киносъёмочных локаций.