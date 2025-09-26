Польский альпинист первым в мире спустился с Эвереста на лыжах без кислорода

Зимой отец и сын из России установили два мировых рекорда. Александр Тертычный вместе с сыном Дмитрием совершили подъем на семь вулканов и семь вершин, став первыми отцом и сыном, которые прошли этот путь в паре. При этом Дмитрий стал еще и самым молодым «восхожденцем», поднявшись на Эверест в 17 лет. Об этом рекордсмены рассказали «Вечерней Москве».