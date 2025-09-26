Польский альпинист первым в мире спустился с Эвереста на лыжах без кислорода

Альпинист из Польши Анджей Баргель стал первым человеком в истории, которому удалось спуститься с Эвереста на лыжах без кислородной маски. Об этом рассказали команда и организатор экспедиции Баргеля.
Отмечается, что на вершине 8848 метров поляк начал спускаться без дополнительного кислорода. По словам организатора экспедиции Чанга Дава Шерпа, альпинист на лыжах доехал до лагеря № 2, переночевал там и продолжил спускаться дальше.
Помимо экстремальной физической нагрузки, альпинист столкнулся со сложностями из-за непогоды: Баргель провел 16 часов в «зоне смерти» (область выше восьми тысяч километров) ввиду сильного снегопада.
— Он провел несколько минут на вершине самой высокой горы в мире, прежде чем надеть лыжи и начать свой исторический спуск, мчась навстречу заходящему солнцу, — написал организатор экспедиции в соцсети Х.
