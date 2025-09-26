Politico рассказало об идее EK обойти вето Венгрии на санкции против России

Кроме того, в преддверии встречи постоянных представителей ЕС комиссия предложила выделить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных активов российского Центробанка. Средства будут предоставляться траншами и предназначаться как для оборонных нужд, так и для поддержки государственного бюджета Украины, передает издание.