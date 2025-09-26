Ричмонд
Politico рассказало об идее EK обойти вето Венгрии на санкции против России

Европейская комиссия предложила изменить процедуру продления санкций против России, чтобы обойти возможное вето Венгрии. Согласно документу ЕК, санкции продлеваются каждые шесть месяцев, и для этого обычно требуется согласие всех стран — членов ЕС. Об этом сообщает Politico.

В новой схеме планируется применять квалифицированное большинство, что позволит снизить риск блокировки решения со стороны Будапешта.

Отмечается, что изменение процедуры направлено на упрощение продления ограничений и предотвращение попыток «возврата активов России». Таким образом, Еврокомиссия стремится сохранить единство ЕС в санкционной политике против Москвы.

Кроме того, в преддверии встречи постоянных представителей ЕС комиссия предложила выделить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных активов российского Центробанка. Средства будут предоставляться траншами и предназначаться как для оборонных нужд, так и для поддержки государственного бюджета Украины, передает издание.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует введение пошлин на российскую нефть, которая импортируется в Венгрию и Словакию. Таким образом Брюссель хочет сделать так, чтобы российская нефть была слишком дорогой для Будапешта и Братиславы.