Ученые нашли в Балтийском море флору и фауну на бомбах Второй мировой войны

Ученые из Научно-исследовательского института Зенкенберга в Германии обнаружили, что на бомбах Второй мировой войны в Балтийском море развилась флора и фауна, хотя они содержат токсичные химические вещества, пишет New York Post.
«Мы были готовы увидеть значительно меньшее количество всех видов животных», — подчеркнул автор исследования Андрей Веденин.
Подводный аппарат заснял в заливе Любек червей, крабов, рыб, морских звезд, анемонов и других существ на остатках летающих бомб Фау-1, используемых нацистской Германией.
В настоящее время ученые работают над тем, чтобы понять, насколько подводные существа загрязнились от этого оружия. На следующем этапе исследователи планируют выяснить, способны ли они к размножению.
Веденин добавил, что животные могли поселиться на бомбах из-за того, что камни из воды извлекались для строительства домов в Германии.
