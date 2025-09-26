Ричмонд
Ученые нашли в Балтийском море флору и фауну на бомбах Второй мировой войны

Исследователи пришли к выводу, что живые организмы могут адаптироваться и жить даже на загрязненных территориях.

Ученые из Научно-исследовательского института Зенкенберга в Германии обнаружили, что на бомбах Второй мировой войны в Балтийском море развилась флора и фауна, хотя они содержат токсичные химические вещества, пишет New York Post.

«Мы были готовы увидеть значительно меньшее количество всех видов животных», — подчеркнул автор исследования Андрей Веденин.

Подводный аппарат заснял в заливе Любек червей, крабов, рыб, морских звезд, анемонов и других существ на остатках летающих бомб Фау-1, используемых нацистской Германией.

В настоящее время ученые работают над тем, чтобы понять, насколько подводные существа загрязнились от этого оружия. На следующем этапе исследователи планируют выяснить, способны ли они к размножению.

Веденин добавил, что животные могли поселиться на бомбах из-за того, что камни из воды извлекались для строительства домов в Германии.

Ранее ученые обнаружили 85 активных озер подо льдами Антарктиды.