Поликлинику в подмосковном Ногинске построят до конца года

Поликлинику строят на 2-й Глуховской улице в Ногинске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы выполнены более чем на 77%, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Медучреждение оснастят современным спецоборудованием и техникой. Возле поликлиники благоустроят зоны отдыха с тротуарами, игровые площадки для детей и парковку. Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 150. Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Ожидается, что получать медпомощь в этом лечебном учреждении будут более 40 тысяч человек.
«В настоящий момент на объекте заняты более 300 строителей, 7 единиц техники. Активно идут внутренние отделочные, фасадные и кровельные работы, устройство оконных блоков, осуществляется монтаж инженерных сетей, также рабочие приступили к благоустройству территории», — уточнили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.