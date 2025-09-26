Поликлинику в подмосковном Ногинске построят до конца года

Медучреждение оснастят современным спецоборудованием и техникой. Возле поликлиники благоустроят зоны отдыха с тротуарами, игровые площадки для детей и парковку. Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 150. Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Ожидается, что получать медпомощь в этом лечебном учреждении будут более 40 тысяч человек.