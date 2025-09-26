В парке на набережной Хабаровска поселились кролики

Прогуливаясь поздно вечером в парке развлечений, что около стадиона им. В. И. Ленина, можно увидеть, как по территории мирно гуляет целая кроличья семейка. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с удовольствием понаблюдал, как вольготно чувствуют себя зверушки.
Днем ушастики содержатся в специальном загоне за невысоким заборчиком. Они непременно вызывают восторг у самых маленьких посетителей парка. Самые отчаянные из детворы тянут к ним ручонки. Впрочем, кроликов это не пугает — они встают на задние лапки и глазами-бусинками глядят на любопытствующую детвору.
Здесь кроличьему семейству (а возможно, живет тут не одна семья) вполне уютно. Они мирно щиплют травку, время от времени поднимая ушки. Нередко посетители парка их подкармливают овощами и фруктами. Кролики придирчиво обнюхивают такие подарки и лишь потом приступают к трапезе.
Ночью пушистики покидают свое привычное место обитания и отправляются в целое путешествие по парку. Под светом ночных фонарей они преспокойно устраиваются на асфальте и становятся объектом настоящих фотосессий. Такая близость человека и вполне себе домашних животных в паре метров от набережной удивляет, восхищает и умиляет.
И напоминает нам о том, что важно и приятно наблюдать живую природу, особенно в нашем вечно спешащем городе.