В парке на набережной Хабаровска поселились кролики

Здесь кроличьему семейству (а возможно, живет тут не одна семья) вполне уютно. Они мирно щиплют травку, время от времени поднимая ушки. Нередко посетители парка их подкармливают овощами и фруктами. Кролики придирчиво обнюхивают такие подарки и лишь потом приступают к трапезе.