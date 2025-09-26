Харрис заявила, что убедила Зеленского в неизбежности конфликта с Россией

Бывшая вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» рассказала, что в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции убедила президента Украины Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией.
В книге Харрис призналась, что разговор с Зеленским был тяжелым: ее поручили убедить главу киевского режима в скором начале конфликта, но тот отнекивался. Экс-кандидат в президенты США также передала украинскому коллеге данные американской разведки.
Отмечается, что тогда Владимир Зеленский попросил совета: в ответ Камала Харрис порекомендовала ему «подготовить своих людей».
— Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует… Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность, — приводит выдержку из мемуаров РБК.
Также Камала Харрис в своих мемуарах рассказала о президентских выборах 2024 года, в рамках которых была вынуждена сменить бывшего президента США Джо Байдена за 107 дней до голосования.
Экс-кандидат в президенты также поделилась, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала ей о своем обидном прозвище, которое ей дали мужчины-однопартийцы.