Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачный сезон на островах Амурской протоки завершается в Хабаровске

Рейсы переходят на осенний график до 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Дачный сезон в Хабаровске подходит к концу. Перевозки на острова Амурской протоки завершаются вместе с навигацией, которая официально закрывается в конце октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С начала мая хабаровчане пользовались теплоходами, чтобы добраться до островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. В навигацию этого года работали четыре судна, они выполняли рейсы по трем маршрутам.

Теплоходы курсируют от речного вокзала по нескольким направлениям: до поселка Уссурийский и садовых участков на расстоянии от четырех до 10 километров, до хутора Телегино с остановками на садовых массивах, а также по линии «Речной вокзал — Дальдизель — Протока Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая-1».

Перевозки будут выполняться вплоть до 31 октября. Чтобы не опоздать на теплоход, хабаровчанам советуют уточнять расписание заранее в диспетчерской ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Телефон для справок: 8 924 310 61 39.