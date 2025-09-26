Дачный сезон на островах Амурской протоки завершается в Хабаровске

Дачный сезон в Хабаровске подходит к концу. Перевозки на острова Амурской протоки завершаются вместе с навигацией, которая официально закрывается в конце октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С начала мая хабаровчане пользовались теплоходами, чтобы добраться до островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. В навигацию этого года работали четыре судна, они выполняли рейсы по трем маршрутам.
Теплоходы курсируют от речного вокзала по нескольким направлениям: до поселка Уссурийский и садовых участков на расстоянии от четырех до 10 километров, до хутора Телегино с остановками на садовых массивах, а также по линии «Речной вокзал — Дальдизель — Протока Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая-1».
Перевозки будут выполняться вплоть до 31 октября. Чтобы не опоздать на теплоход, хабаровчанам советуют уточнять расписание заранее в диспетчерской ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Телефон для справок: 8 924 310 61 39.