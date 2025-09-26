Дачный сезон на островах Амурской протоки завершается в Хабаровске

Теплоходы курсируют от речного вокзала по нескольким направлениям: до поселка Уссурийский и садовых участков на расстоянии от четырех до 10 километров, до хутора Телегино с остановками на садовых массивах, а также по линии «Речной вокзал — Дальдизель — Протока Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая-1».