На видео попал гигантский морской монстр, которого выбросило на берег российского острова

Морского монстра вынесло на берег Курильских островов. Видео © Telegram / Amur Mash.
Неопознанное существо нашли на Курильских островах около двух месяцев назад. По словам очевидцев, изначально это была мягкая субстанция, но со временем они смогли разглядеть крупную конечность длиной около метра. Интересно, что, несмотря на присутствие туши на берегу, она не привлекла внимания медведей.
Ранее на одном из Курильских островов после отлива в бухте Крабовой была обнаружена крупная сельдевая акула, выброшенная на песчаный пляж. Эксперты выясняют обстоятельства её появления в этом месте.
