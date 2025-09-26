На видео попал гигантский морской монстр, которого выбросило на берег российского острова

Неопознанное существо нашли на Курильских островах около двух месяцев назад. По словам очевидцев, изначально это была мягкая субстанция, но со временем они смогли разглядеть крупную конечность длиной около метра. Интересно, что, несмотря на присутствие туши на берегу, она не привлекла внимания медведей.