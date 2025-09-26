Между Омском и Минском планируют запустить прямое авиасообщение

Что касается экономических показателей, товарооборот между Омской областью и Беларусью в этом году растёт. Прогнозируется, что к концу года сумма превысит 100 миллионов долларов. Важное внимание также уделяется культурным обменам, в том числе организации выставок и делегаций. Омск в 2026 году будет культурной столицей России, что открывает новые возможности для взаимодействия с белорусской стороной.