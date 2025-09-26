Между Омском и Минском планируют запустить прямое авиасообщение

Омская область продолжает развивать стратегическое партнёрство с Беларусью. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что решается вопрос о прямом сообщении между Омском и Минском. Об этом сообщает «Минская правда».
«Конечно, нам прямая авиация нужна. Есть в этом плане определённые сложности, но мы этот вопрос не снимаем с повестки и ищем решение задачи», — отметил Виталий Хоценко.
На данный момент существующие рейсы проходят через Москву или с посадкой в Казани, что создаёт определённые неудобства для путешественников. Виталий Хоценко отметил, что, несмотря на сложности, этот вопрос находится в процессе решения.
Что касается экономических показателей, товарооборот между Омской областью и Беларусью в этом году растёт. Прогнозируется, что к концу года сумма превысит 100 миллионов долларов. Важное внимание также уделяется культурным обменам, в том числе организации выставок и делегаций. Омск в 2026 году будет культурной столицей России, что открывает новые возможности для взаимодействия с белорусской стороной.
Для дальнейшего укрепления связей уже подготовлены базовые документы, которые будут подписаны на Межрегиональном форуме России и Беларуси в 2026 году. Виталий Хоценко выразил уверенность, что сотрудничество между регионами будет углубляться как в экономическом, так и в гуманитарном плане.