Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин

«Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации. Это основа того, на чём мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике — по всем направлениям», — сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.