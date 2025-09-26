В Приморье будет больше белорусских автобусов и спецтехники

В Приморском крае расширяют парк транспорта из Беларуси. Регион будет активнее закупать пассажирские автобусы, мусоровозы и дорожную технику от компании «МАЗ». Планы по поставкам до 2030 года обсудили губернатор Олег Кожемяко и представители производителя.
Сотрудничество уже активно развивается. В прошлом и этом году в край поставили почти 300 единиц техники МАЗ. До конца 2024 года планируется приобрести еще 106 машин. Губернатор отметил высокое качество белорусской техники и гибкие условия покупки, которые позволяют региону своевременно обновлять парк.
«Для Приморья вы — надежный партнер. Ваша техника хорошо зарекомендовала себя в сфере ЖКХ, на дорогах и в пассажирских перевозках. Мы готовы к расширению сотрудничества», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Важным шагом станет открытие в Надеждинском округе сервисного центра «МАЗ». Это решит вопрос оперативного ремонта и технического обслуживания всей белорусской техники в регионе.
Основные поставки в ближайшее время затронут несколько направлений. Пассажирские перевозки в этом году — 71 новый автобус МАЗ поступит в Уссурийск, Находку, Владивосток и другие города. Коммунальное хозяйство — до 2027 года в край привезут более 200 новых мусоровозов. Новые сферы — также рассматривается возможность закупки машин скорой помощи и автодомов для развития внутреннего туризма.
Глава региона поручил профильным министерствам точно рассчитать потребность в белорусской технике до 2030 года, учитывая износ существующего транспорта и наличие подготовленных водителей.