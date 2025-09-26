В Приморье будет больше белорусских автобусов и спецтехники

Основные поставки в ближайшее время затронут несколько направлений. Пассажирские перевозки в этом году — 71 новый автобус МАЗ поступит в Уссурийск, Находку, Владивосток и другие города. Коммунальное хозяйство — до 2027 года в край привезут более 200 новых мусоровозов. Новые сферы — также рассматривается возможность закупки машин скорой помощи и автодомов для развития внутреннего туризма.