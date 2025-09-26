Чемпион мира и Европы по футболу Бускетс объявил о завершении карьеры

«Чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Уже почти 20 лет я наслаждаюсь этой невероятной историей, о которой всегда мечтал. Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, удовлетворенным и, прежде всего, благодарным», — сказал спортсмен в видеообращении, опубликованном в соцсетях.