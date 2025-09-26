Андрей Чечерин посетил Сергачскую ЦРБ

Напомним, модернизация медицинских учреждений Нижегородской области нацелена на непрерывное повышение качества оказания медицинской помощи в регионе. Это одна из задач, поставленных в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.