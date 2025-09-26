Андрей Чечерин посетил Сергачскую ЦРБ

Андрей Чечерин вместе с главой МСУ Сергачского округа Олегом Радаевым и министром здравоохранения Галиной Михайловой оценил текущее состояние медучреждения, побывал в терапевтическом, хирургическом, первично-сосудистом отделениях, реанимации, приёмном покое, детской поликлинике, станции скорой помощи и роддоме.
На сегодняшний день Сергачская ЦРБ включает стационар на 200 коек (круглосуточного и дневного пребывания), поликлинику на 450 посещений в смену, где ведется прием по 27 врачебным специальностям, а также 20 фельдшерско-акушерских пунктов. Основная задача медучреждения — обеспечение населения качественной, доступной, современной первичной медико-санитарной, неотложной (скорой) и специализированной медицинской помощью сосудистого, перинатального, травматологического профилей.
Как сообщил Андрей Чечерин, в ближайшей перспективе за Сергачской ЦРБ будет официально закреплен статус так называемой «опорной больницы».
Сергачская ЦРБ в скором времени станет опорной больницей — это будет узловой медицинский центр для жителей нескольких соседних районов. Она и сейчас уже частично выполняет функции межрайонного центра сосудистого профиля, сюда также везут пострадавших в ДТП с соседних районов. Статус опорной позволит значительно улучшить доступность как первичной медико-санитарной помощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.
За последние годы в Сергачской ЦРБ по программе модернизации первичного звена были капитально отремонтированы здания терапевтического корпуса, пищеблока, детской консультации, инфекционного отделения. Закуплен мобильный передвижной ФАП. В общей сложности на ремонтные работы было направлено более 87,7 млн рублей.
Кроме того, по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» было закуплено медицинское оборудование (компьютерный томограф, аппараты УЗИ и пр.) в количестве 43 единиц на сумму более 71,8 млн рублей.
Как отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, работа по обновлению материально-технической базы ЦРБ будет продолжена. До конца 2025 года планируется закончить капитальный ремонт здания хирургического корпуса, обновить кровлю перинатального центра, завершить капремонт 11 ФАПов. Также в планах — капитальный ремонт наркологического отделения, обновление фасадов хирургического корпуса и детской консультации, капремонт ФАПов в с. Андреевка и с. Толба, а также благоустройство прилегающей территории.
В целом, по словам министра, от посещения больницы, общения с медперсоналом и пациентами остались хорошие впечатления.
"Порадовало, что здесь активно используется телемедицина, врачи районной больницы при необходимости консультируются со специалистами из областного центра. Тяжёлых пациентов эвакуируют вертолётом или наземным транспортом в Нижний Новгород. Безусловно, одним из актуальных остаётся кадровый вопрос. Приятно, что здесь, наряду с опытными, мы встретили и молодых врачей. Но, тем не менее, нужно продолжать привлекать медперсонал — и врачебный, и сестринский, — сказала Галина Михайлова.
Как сообщила и.о. главного врача Сергачской ЦРБ Мария Филатова, благодаря участию в федеральной программе «Земский доктор» за пять лет, с 2020 по 2024 годы, в больницу пришли работать 12 врачей, 2 фельдшера скорой помощи и 2 заведующих ФАП.
Напомним, модернизация медицинских учреждений Нижегородской области нацелена на непрерывное повышение качества оказания медицинской помощи в регионе. Это одна из задач, поставленных в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.