«Только плати!»: омская налоговая продлевает режим работы своих офисов

«Для удобства омичей в период с 01.10.2025 по 30.12.2025 режим работы операционных залов инспекций продлевается по вторникам и четвергам до 20:00. Теперь, прием и обслуживание налогоплательщиков в ИФНС России по ЦАО г. Омска, Межрайонных ИФНС России № 4, 8, 9 по Омской области будет осуществляться по следующему графику: понедельник, среда: 9:00 — 18:00; вторник, четверг: 9:00 — 20:00; пятница: 9:00 — 16:45», — говорится в релизе омской налоговой службы.