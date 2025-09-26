В Липецкой области открыли селекционно-семеноводческий центр

Селекционно-семеноводческий центр ввели в эксплуатацию на Елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Его построили в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении сельского хозяйства региона.
В новом центре семена, в том числе элитных и репродукционных сортов, будут проходить полный производственный цикл. Большинство строительных материалов и единиц оборудования для этого комплекса изготовили российские предприятия. Проектная мощность комплекса составляет 30 тысяч тонн семян в год.
«Запуск крупного селекционно-семеноводческого центра — стратегический шаг в развитии АПК Липецкой области и страны. Это позволит обеспечить аграриев не только нашего региона, но и других субъектов высококачественным посевным материалом, значительно сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность России. Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ “Липецк”… И безусловно, это укрепляет позиции нашего региона как одного из лидеров отечественного АПК», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Селекционно-семеноводческий центр спроектирован и построен так, что если его дооснастить оборудованием, то он будет способен увеличить свою мощность в два раза. До 2029 года на базе комплекса планируют построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, цеха по обработке кукурузы и производству удобрений.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.