Мнение Венгрии не учтут: Еврокомиссия хочет принимать решение по антироссийским санкциям без единогласного одобрения

Politico: ЕК нашла способ обойти позицию Венгрии по санкциям против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия разработала новый подход к продлению санкций против России, чтобы исключить возможность блокировки со стороны Венгрии. Об этом сообщило издание Politico.

Согласно предложению, решение о продлении санкций будет приниматься квалифицированным большинством голосов стран ЕС, а не единогласно. Такой шаг направлен на снижение риска, что Венгрия сможет воспрепятствовать процессу и добиться разморозки российских активов.

При этом Венгрия последовательно выступает против ограничений на поставки российской нефти в страны Евросоюза. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддерживает санкции, связанные с нефтяными поставками из России. Он отметил, что Венгрия пока не может заблокировать торговые меры ЕС против России, в том числе санкции на нефть. Однако страна намерена продолжать убеждать Евросоюз отказаться от подобных мер.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше