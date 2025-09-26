Мнение Венгрии не учтут: Еврокомиссия хочет принимать решение по антироссийским санкциям без единогласного одобрения

При этом Венгрия последовательно выступает против ограничений на поставки российской нефти в страны Евросоюза. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддерживает санкции, связанные с нефтяными поставками из России. Он отметил, что Венгрия пока не может заблокировать торговые меры ЕС против России, в том числе санкции на нефть. Однако страна намерена продолжать убеждать Евросоюз отказаться от подобных мер.