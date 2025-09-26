Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области грузовик столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие

Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, об этом сообщили в Московской железной дороге. Известно, что с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Начался пожар. Также пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста в больнице.

Срочная новость Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, об этом сообщили в Московской железной дороге. Известно, что с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Начался пожар. Также пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста в больнице.