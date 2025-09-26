В Смоленской области грузовик столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие

Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, об этом сообщили в Московской железной дороге. Известно, что с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Начался пожар. Также пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста в больнице.