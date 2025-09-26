Трамп заявил, что не считает необычной встречу главы Пентагона с сотнями генералов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необычной предстоящую встречу главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов американской армии.
Он добавил, что Штаты имеют лучшее военное снаряжение в мире. По мнению Трампа, многие генералы из других стран тоже бы хотели поприсутствовать на встрече с Хегсетом.
Мнение американского лидера поддержал и вице-президент Джей Ди Вэнс, который также не увидел ничего странного в предстоящих сборах.
— Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам? — цитирует Дональда Трампа ТАСС.
Ранее американские СМИ сообщили, что Пит Хегсет экстренно приказал сотням генералов и адмиралов собраться на базе морской пехоты Куантико в штате Вирджиния на следующей неделе. При этом он не назвал причины своего решения, посеяв среди американского военного командования смятение и тревогу после увольнения администрацией Трампа многочисленных высокопоставленных руководителей в этом году.
3 сентября Пит Хегсет заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, назвав эту задачу «крайне серьезной». 6 сентября СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы.