Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинский специалист назвала главное свойство фтора

Терапевт Тен: запасов фтора в костях хватит человеку на годы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Организм любого человека способен использовать накопленный в костях фтор в течение нескольких лет. Как рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен, при дефиците этого микроэлемента повышается вероятность кариеса, так как кости перестают служить источником фтора для зубной эмали.

— Однако дефицит фтора не приводит к системным сбоям в работе организма, как нехватка магния или калия, — подчеркнула специалист.

Фтор, поступающий в организм, в основном используется для укрепления костей и зубов, где и откладывается около 99%. Умеренное потребление микроэлемента позволяет избежать его накопления в мягких тканях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по мнению диетолога, перекусы нужны людям с патологией желудочно-кишечного тракта.