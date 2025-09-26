Медицинский специалист назвала главное свойство фтора

Организм любого человека способен использовать накопленный в костях фтор в течение нескольких лет. Как рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен, при дефиците этого микроэлемента повышается вероятность кариеса, так как кости перестают служить источником фтора для зубной эмали.
— Однако дефицит фтора не приводит к системным сбоям в работе организма, как нехватка магния или калия, — подчеркнула специалист.
Фтор, поступающий в организм, в основном используется для укрепления костей и зубов, где и откладывается около 99%. Умеренное потребление микроэлемента позволяет избежать его накопления в мягких тканях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по мнению диетолога, перекусы нужны людям с патологией желудочно-кишечного тракта.