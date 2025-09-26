Детская железная дорога распахнет двери для волгоградцев 27 сентября

День открытых дверей пройдет на Приволжской детской железной дороге (ДЖД) в Волгограде в субботу, 27 сентября.
Юные железнодорожники и преподаватели ДЖД расскажут посетителям об истории ее развития, гости осмотрят учебно-производственную базу, узнают об основных железнодорожных профессиях.
Школьники 5−11 классов примут участие в мастер-классах, попробуют управлять поездом на специальном тренажере, испытают 3D-сканер и другие устройства.
Событие состоится в 10:00 в пойме реки Царицы в строении на улице Калинина, 14. 12+