Детская железная дорога распахнет двери для волгоградцев 27 сентября

Школьники 5−11 классов примут участие в мастер-классах, попробуют управлять поездом на специальном тренажере.

Источник: Приволжская железная дорога

День открытых дверей пройдет на Приволжской детской железной дороге (ДЖД) в Волгограде в субботу, 27 сентября.

Юные железнодорожники и преподаватели ДЖД расскажут посетителям об истории ее развития, гости осмотрят учебно-производственную базу, узнают об основных железнодорожных профессиях.

Школьники 5−11 классов примут участие в мастер-классах, попробуют управлять поездом на специальном тренажере, испытают 3D-сканер и другие устройства.

Событие состоится в 10:00 в пойме реки Царицы в строении на улице Калинина, 14. 12+