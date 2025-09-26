Во Владимирской области отремонтировали 2 дороги к воинским мемориалам

Ремонтные работы на двух трассах, которые ведут к воинским мемориалам, завершили во Владимирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
В нормативное состояние, в частности, привели сразу два участка улицы Ленина в Собинском муниципальном округе. Она ведет к главным местным достопримечательностям. Одним из таких мест является мемориал «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину в 1941—1945 гг.» на набережной реки Клязьмы. Там уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили бордюрный камень, отремонтировали тротуар. На пешеходных переходах разместили дорожные знаки и нанесли разметку.
Кроме того, завершились работы по обновлению трассы Никулино — пос. им. Воровского — Мошок в Гусь-Хрустальном районе. Эта дорога проходит мимо деревни Семеновки, где в сквере у общеобразовательной школы расположен мемориал памяти павших солдат в годы Великой Отечественной войны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.