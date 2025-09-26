Во Владимирской области отремонтировали 2 дороги к воинским мемориалам

В нормативное состояние, в частности, привели сразу два участка улицы Ленина в Собинском муниципальном округе. Она ведет к главным местным достопримечательностям. Одним из таких мест является мемориал «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину в 1941—1945 гг.» на набережной реки Клязьмы. Там уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили бордюрный камень, отремонтировали тротуар. На пешеходных переходах разместили дорожные знаки и нанесли разметку.