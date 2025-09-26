Ричмонд
На трассе под Каменском-Шахтинским иномарка сбила насмерть пешехода

Под Ростовом на трассе произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 26 сентября, на 299-м километре автодороги Р-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в половине четвертого утра 39-летний водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на 64-летнего пешехода.

Пешеход в этот момент двигался по проезжей части в попутном направлении с транспортом. Как отмечают в Госавтоинспекции, инцидент произошел на неосвещенном участке трассы, а на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

