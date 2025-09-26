«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Галкину* на 500 тысяч: вот в чем причина

Напомним, в июне этого года долг Галкина* превышал 432 тысячи рублей. В Черемушкинском суде столицы сообщали о находящемся в производстве иске «Мосэнергосбыта» к комику из-за неуплаты долга за электричество. Уточнялось, что данное дело связано с замком в подмосковной деревне Грязь, в котором артист когда-то жил со своей женой Аллой Пугачевой и детьми.