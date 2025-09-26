Ричмонд
«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Галкину* на 500 тысяч: вот в чем причина

«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Галкину* 500 тысяч руб из-за получения денег.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Мосэнергосбыт» отказалась от иска на более чем 500 тысяч рублей к Максиму Галкину* о погашении задолженности за электроэнергию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные суда. Ранее в энергетической компании сообщили, что артист погасил задолженность.

«АО Мосэнергосбыт отказался от собственного иска к Галкину М. А.*, в связи с чем дело прекращено», — приводит агентство заявление суда.

Напомним, в июне этого года долг Галкина* превышал 432 тысячи рублей. В Черемушкинском суде столицы сообщали о находящемся в производстве иске «Мосэнергосбыта» к комику из-за неуплаты долга за электричество. Уточнялось, что данное дело связано с замком в подмосковной деревне Грязь, в котором артист когда-то жил со своей женой Аллой Пугачевой и детьми.

*Признан иностранным агентом на территории России.