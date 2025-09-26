Шеф-редактор The Insider* Тимур Олевский** объявлен в розыск

Шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского** (участник сми-иноагента интернет-издания «Полигон»***) объявили в розыск, следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ.
Напомним, в отношении шеф-редактора издания The Insider* было открыто уголовное расследование по факту участия в деятельности нежелательной на территории России организации.
По данным прокуратуры, Тимур Олевский**, несмотря на административное наказание за работу организации The Insider*, остается ее шеф-редактором, находясь за рубежом. Журналист опубликовал три ролика с антироссийской риторикой на видеохостинге, в которых он дискредитирует органы власти.
* — Признан Минюстом СМИ-иноагентом и внесен в реестр нежелательных организаций на территории РФ.
** — участник СМИ-иностранного агента.
*** — СМИ, признанное Минюстом иностранным агентом в России.