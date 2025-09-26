В Омске временно перекроют улицу Ленина в рамках проекта «Пешеходный Любинский»

Проект «Пешеходный Любинский» продлен до 28 сентября. Поэтому, начиная с 26 сентября с 20 часов проезд на участке будет перекрыт.
«С 20:00 пятницы и до 20:00 воскресенья, улица Ленина будет полностью закрыта для движения транспорта. Ограничения коснутся участка от Площади Победы до улицы Партизанской», — сообщили в департаменте транспорта Омска.
Автобус № 73 и троллейбус № 8 изменят свои маршруты: в обоих направлениях они будут следовать по улице Гагарина. Подробная информация об изменениях доступна в специальной карточке проекта.
Автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути объезда через улицы Гагарина, Тарскую, Спартаковскую, Партизанскую, Бударина и Щербанева. Информационные стенды помогут сориентироваться в новой схеме движения.
Мэрия города просит жителей учитывать временные ограничения при планировании своих передвижений. Ранее мы писали, что на мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске дополнительно усиливают несущие опоры.