В Омске проведут плановую проверку систем оповещения населения

Сирены прозвучат 1 октября с 10:35 до 10:45.

Источник: Комсомольская правда

1 октября в Омске состоится плановая проверка работы систем оповещения населения. С 10:35 до 10:45 на улицах города будут слышны звуки сирен.

«На улицах прозвучат сирены, а также одновременно будут даны сигналы и сообщения по безопасности в эфире телеканалов цифрового телевидения первого мультиплекса», — рассказали в мэрии Омска.

Жителей города просят сохранять спокойствие — это плановое мероприятие, никаких действий при запуске сирен предпринимать не нужно. Ранее мы писали, что омичи наблюдали загадочный объект в небе над городом.