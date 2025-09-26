В Омске проведут плановую проверку систем оповещения населения

1 октября в Омске состоится плановая проверка работы систем оповещения населения. С 10:35 до 10:45 на улицах города будут слышны звуки сирен.
«На улицах прозвучат сирены, а также одновременно будут даны сигналы и сообщения по безопасности в эфире телеканалов цифрового телевидения первого мультиплекса», — рассказали в мэрии Омска.
Жителей города просят сохранять спокойствие — это плановое мероприятие, никаких действий при запуске сирен предпринимать не нужно.