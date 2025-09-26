В Нижневартовском районе Югры открыли центр здоровья для взрослых

Центр здоровья для взрослых открыли на базе Нижневартовской районной больницы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Его стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Учреждение оснастили современным диагностическим оборудованием. В центре будут заниматься выявлением факторов риска заболеваний и предупреждением их развития. Пациенты лечебного учреждения смогут получать там комплексную оценку состояния своего организма и индивидуальные рекомендации от врачей. Это позволит повысить качество профилактики онкозаболеваний, проблем с сердцем, сосудами и органами дыхания, сахарного диабета. Специалисты центра также будут давать советы по правильному питанию, режиму сна, управлению стрессом и формированию здорового образа жизни для всей семьи.
Отметим, что в лечебном учреждении уже принимают пациентов. Там уже провели 50 комплексных обследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.