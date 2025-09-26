В Нижневартовском районе Югры открыли центр здоровья для взрослых

Учреждение оснастили современным диагностическим оборудованием. В центре будут заниматься выявлением факторов риска заболеваний и предупреждением их развития. Пациенты лечебного учреждения смогут получать там комплексную оценку состояния своего организма и индивидуальные рекомендации от врачей. Это позволит повысить качество профилактики онкозаболеваний, проблем с сердцем, сосудами и органами дыхания, сахарного диабета. Специалисты центра также будут давать советы по правильному питанию, режиму сна, управлению стрессом и формированию здорового образа жизни для всей семьи.