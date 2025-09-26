В России рассказали о смысле креативных индустрий в образе страны

«Российская креативная неделя» проходит с 25 по 27 сентября.
Креативные индустрии играют ключевую роль в продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей и объединении российского общества. Об этом сообщил начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на пленарной сессии «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России» в рамках «Российской креативной недели».
«Нам очень важно объединяться на ценностной основе, объединять общество. Именно креативные индустрии способны эти смыслы и коды, визуализацию традиционных духовно-нравственных ценностей мягко продвигать в обществе, способствуя этому объединению. Объединение для нас носит экзистенциальный характер», — сказал Новиков. Его слова приводит пресс-служба НЦ «Россия».
Новиков отметил, что в условиях внешнего давления креативные индустрии становятся мощным инструментом для сохранения национальной идентичности и культурного суверенитета. По его словам, через творчество и визуализацию ценностей можно мягко, но эффективно транслировать обществу идеи, которые укрепляют внутреннее единство и помогают противостоять внешним вызовам. Он добавил, что креативный сектор способен формировать позитивный образ России, усиливая ее позиции как на внутреннем, так и на глобальном уровне.
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова в приветственном слове напомнила, что центр создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина как пространство для творчества и новых идей. «Как говорит наш Президент, мир будущего — это мир людей, которые ценят любовь и дружбу. Эти чувства двигают человечество вперед. Национальный центр “Россия” как раз про любовь, гордость и мечту», — сказала она. Виртуозова подчеркнула, что центр объединяет творческих людей в Москве и регионах, где открываются филиалы, для создания будущего, основанного на вдохновении и патриотизме.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что российский креативный кластер вызывает интерес за рубежом, несмотря на санкции. «Мы видим: интерес ко всему российскому — к нашей культуре, к нашим традициям — увеличивается. Я считаю, что ближайшие пять лет — это окно возможностей, которым мы должны пользоваться, выходя с нашими ценностями на глобальные рынки. И здесь, конечно, большой потенциал у представителей креативных индустрий», — сказала Чупшева. Она также отметила, что изменения в закон о промышленной политике привели к росту спроса на специалистов промышленного дизайна на 85% за последние два года.
«Российская креативная неделя», проходящая с 25 по 27 сентября, является крупнейшим форумом-фестивалем в сфере креативной экономики. С 2020 года он объединяет экспертов из сфер культуры, медиа, технологий и бизнеса для обсуждения тенденций, обмена опытом и продвижения российских проектов на глобальном уровне. Форум способствует укреплению культурного суверенитета, развитию национальной идентичности и экономическому росту, открывая новые перспективы для России на мировой арене.