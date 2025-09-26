В России рассказали о смысле креативных индустрий в образе страны

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что российский креативный кластер вызывает интерес за рубежом, несмотря на санкции. «Мы видим: интерес ко всему российскому — к нашей культуре, к нашим традициям — увеличивается. Я считаю, что ближайшие пять лет — это окно возможностей, которым мы должны пользоваться, выходя с нашими ценностями на глобальные рынки. И здесь, конечно, большой потенциал у представителей креативных индустрий», — сказала Чупшева. Она также отметила, что изменения в закон о промышленной политике привели к росту спроса на специалистов промышленного дизайна на 85% за последние два года.