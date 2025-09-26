Какой силы будет магнитная буря 27 сентября 2025: прогноз

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется держать под рукой необходимые медикаменты и при необходимости проконсультироваться с лечащим врачом. Важно помнить, что даже при низкой вероятности магнитной бури (7% на 27 сентября), индивидуальная чувствительность к геомагнитным колебаниям может варьироваться. Поэтому профилактические меры будут полезны для поддержания хорошего самочувствия в любом случае.