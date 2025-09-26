Какой силы будет магнитная буря 27 сентября 2025: прогноз

Прогноз магнитных бурь 27 сентября 2025.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка 27 сентября 2025 года останется преимущественно спокойной, однако существует небольшая вероятность возникновения слабых геомагнитных возмущений. Несмотря на относительную стабильность магнитного поля Земли, метеозависимым людям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Подробнее о силе магнитной буре и о том, как от нее защититься — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки на этой неделе.
Последние дни сентября 2025 года характеризуются умеренной солнечной активностью. По данным Лаборатории солнечной астрономии, последняя значимая вспышка на Солнце была зафиксирована 25 сентября в 22:21 по московскому времени. Ее интенсивность составила C2.4, что относится к категории обычных вспышек, не представляющих серьезной угрозы.
На 26 сентября 2025 года, по состоянию на 08:33 (Москва), новых солнечных вспышек не наблюдалось. Текущий индекс солнечной активности держится на среднем уровне.
Эксперты отмечают, что в настоящий момент на Солнце не наблюдается значительных активных областей, способных генерировать мощные вспышки. Это подтверждается стабильными показателями индекса F10.7, который на 26 сентября составляет 171, а на 27 сентября прогнозируется на уровне 175.
Прогноз магнитной бури 27 сентября 2025.
Согласно данным, предоставленным Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 27 сентября 2025 года прогнозируется преимущественно спокойное состояние магнитного поля Земли. Геомагнитный индекс Kp ожидается на уровне 2, что соответствует спокойной магнитосфере.
Вероятностный прогноз выглядит следующим образом:
Вероятность магнитной бури составляет всего 7%Вероятность возникновения геомагнитных возмущений — 25%Вероятность сохранения спокойной магнитосферы — 68%
По часовым показателям геомагнитной активности на 27 сентября ожидаются следующие значения индекса Kp:
06:00 — Kp 2 (спокойное)09:00 — Kp 2 (спокойное)12:00 — Kp 2 (спокойное)15:00 — Kp 2 (спокойное)18:00 — Kp 2 (спокойное)21:00 — Kp 2 (спокойное).
Прогнозируемые индексы Ap и F10.7 на 27 сентября составляют 5 и 175 соответственно, что также указывает на стабильную геомагнитную обстановку. Несмотря на высокую вероятность спокойной магнитосферы, специалисты не исключают возможности слабых возмущений.
Что такое магнитные бури и как они классифицируются.
Магнитные бури представляют собой временные нарушения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Они возникают, когда высокоскоростные потоки заряженных частиц от Солнца достигают нашей планеты, вызывая колебания геомагнитного поля.
Для классификации интенсивности магнитных бурь используется планетарный Kp-индекс. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, шкала включает следующие градации:
Kp 0?2 — спокойная магнитосфераKp 3?4 — возбужденная магнитосфераKp 5 — слабая геомагнитная буряKp 6 — умеренная геомагнитная буряKp 7 — сильная геомагнитная буряKp 8 — очень сильная геомагнитная буряKp 9 — экстремально сильная геомагнитная буря.
Прогнозируемый на 27 сентября 2025 года индекс Kp=2 означает, что магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, без существенных колебаний.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм.
Несмотря на прогнозируемую спокойную геомагнитную обстановку 27 сентября 2025 года, метеочувствительным людям рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности. Даже незначительные колебания магнитного поля Земли могут негативно сказаться на самочувствии некоторых категорий граждан.
Специалисты рекомендуют:
Нормализовать режим сна и бодрствования, обеспечивая организму полноценный отдыхОграничить физические и эмоциональные нагрузки в течение дняИзбегать конфликтных ситуаций и стрессовОтказаться от употребления алкоголя, крепкого кофе и чаяУвеличить потребление чистой воды для улучшения микроциркуляции кровиВключить в рацион продукты, богатые магнием и калием (бананы, орехи, зелень, злаковые) По возможности проводить больше времени на свежем воздухе, избегая душных помещений.
Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется держать под рукой необходимые медикаменты и при необходимости проконсультироваться с лечащим врачом. Важно помнить, что даже при низкой вероятности магнитной бури (7% на 27 сентября), индивидуальная чувствительность к геомагнитным колебаниям может варьироваться. Поэтому профилактические меры будут полезны для поддержания хорошего самочувствия в любом случае.