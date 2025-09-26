Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР предотвращен теракт, задержан местный житель

Правоохранительные органы МВД Луганской Народной Республики совместно с представителями ФСБ России пресекли попытку теракта. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в telegram-канале, был задержан местный житель. По предварительным данным, мужчина подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке террористического преступления.

Срочная новость Правоохранительные органы МВД Луганской Народной Республики совместно с представителями ФСБ России пресекли попытку теракта. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в telegram-канале, был задержан местный житель. По предварительным данным, мужчина подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке террористического преступления.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше