В ЛНР предотвращен теракт, задержан местный житель
Правоохранительные органы МВД Луганской Народной Республики совместно с представителями ФСБ России пресекли попытку теракта. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в telegram-канале, был задержан местный житель. По предварительным данным, мужчина подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке террористического преступления.
