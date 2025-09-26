В ЛНР предотвращен теракт, задержан местный житель

Правоохранительные органы МВД Луганской Народной Республики совместно с представителями ФСБ России пресекли попытку теракта. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в telegram-канале, был задержан местный житель. По предварительным данным, мужчина подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке террористического преступления.