Памфилова: На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников СВО

На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников спецоперации. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
— Самое главное отличие, что в этом году у нас пошла волна на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата — участников СВО, из них избраны 1035, — рассказала Памфилова.
Она также отметила, что ЦИК планирует доставлять бюллетени в труднодоступные районы с помощью дронов и беспилотных катеров, а также использовать спутниковую связь для дистанционного электронного голосования.
Российские военблогеры отреагировали на решение ветерана СВО Владимира Евсюкова отказаться от депутатского мандата в пользу внука экс-губернатора Воронежской области.