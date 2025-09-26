Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памфилова: На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников СВО

На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников спецоперации. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников спецоперации. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

— Самое главное отличие, что в этом году у нас пошла волна на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата — участников СВО, из них избраны 1035, — рассказала Памфилова.

Она также отметила, что ЦИК планирует доставлять бюллетени в труднодоступные районы с помощью дронов и беспилотных катеров, а также использовать спутниковую связь для дистанционного электронного голосования.

Памфилова подчеркнула рост доверия к выборам, в том числе среди молодежи, и заявила о прекращении сотрудничества с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Путин предложил обсудить с парламентом и МИД участие России в работе этой организации, передает сайт Кремля.

Российские военблогеры отреагировали на решение ветерана СВО Владимира Евсюкова отказаться от депутатского мандата в пользу внука экс-губернатора Воронежской области.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше