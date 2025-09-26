Памфилова: На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников СВО

— Самое главное отличие, что в этом году у нас пошла волна на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата — участников СВО, из них избраны 1035, — рассказала Памфилова.